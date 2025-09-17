Suscribirse

Bologna vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Bologna vs Genoa. El duelo, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el sábado 20 de septiembre, comenzará a las 08:00 horas.

17 de septiembre de 2025, 1:33 p. m.
Bologna recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Genoa por la fecha 4 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Genoa

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna cayó 0 a 1 ante Milan en el San Siro. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Genoa logró empatar 1-1 ante Como 1907. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 empate. Pudo convertir 1 gol y sus rivales lograron anotar 2 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Genoa fue el ganador por 1 a 3.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
13Bologna33102-1
15Genoa23021-1

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Lecce: 28 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 6: vs Pisa: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas
  • Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 14:45 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 5: vs Lazio: 29 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Napoli: 5 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Parma: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Torino: 26 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 9: vs Cremonese: 29 de octubre - 14:45 horas

Horario Bologna y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

