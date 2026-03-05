Fútbol - Italia - Serie A

Bologna vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Bologna y Hellas Verona, que se jugará el domingo 8 de marzo desde las 09:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

5 de marzo de 2026, 8:32 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Hellas Verona y Bologna se enfrentarán en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el próximo domingo 8 de marzo desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Hellas Verona

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna venció por 1-0 a Pisa. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona perdió ante Napoli por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 3 derrotas y 1 empate. Logró convertir 2 goles y le han encajado 11.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se llevó la victoria por 2 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 39 puntos (11 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 9 PE - 16 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5727169223
3Napoli5327165613
8Bologna3927116104
20Hellas Verona15272916-28

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Sassuolo: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 30: vs Lazio: 22 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 29: vs Genoa: 15 de marzo - 06:30 horas
  • Fecha 30: vs Atalanta: 22 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

