Bologna vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El próximo domingo 22 de marzo, a partir de las 09:00 horas, Lazio visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Serie A.
Así llegan Bologna y Lazio
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna ganó su último duelo ante Sassuolo por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 6 a favor.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio viene de vencer a Milan en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 3 goles y 5 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el octavo puesto con 42 puntos (12 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (10 PG - 10 PE - 9 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Ermanno Feliciani.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|68
|29
|22
|2
|5
|42
|2
|Milan
|60
|29
|17
|9
|3
|23
|3
|Napoli
|59
|29
|18
|5
|6
|15
|8
|Bologna
|42
|29
|12
|6
|11
|4
|9
|Lazio
|40
|29
|10
|10
|9
|1
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Cremonese: 5 de abril - 08:00 horas
- Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 31: vs Parma: 4 de abril - 13:45 horas
- Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Bologna y Lazio, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas