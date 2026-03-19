Bologna vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

El próximo domingo 22 de marzo, a partir de las 09:00 horas, Lazio visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Lazio

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Sassuolo por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 6 a favor.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de vencer a Milan en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 3 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el octavo puesto con 42 puntos (12 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (10 PG - 10 PE - 9 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Ermanno Feliciani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 68 29 22 2 5 42 2 Milan 60 29 17 9 3 23 3 Napoli 59 29 18 5 6 15 8 Bologna 42 29 12 6 11 4 9 Lazio 40 29 10 10 9 1

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Cremonese: 5 de abril - 08:00 horas

Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 31: vs Parma: 4 de abril - 13:45 horas

Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Lazio, según país