Bologna vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

En la previa de Bologna vs Napoli, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Daniele Chiffi.

6 de noviembre de 2025, 3:13 p. m.
El próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, Napoli visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Napoli

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Parma por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Napoli acabó en empate por 0-0 ante Como 1907. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (7 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniele Chiffi.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli22107128
2Inter211070312
3Milan21106318
4Roma21107035
5Bologna18105328

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas

Horario Bologna y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

