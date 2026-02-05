Fútbol - Italia - Serie A

Bologna vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Toda la previa del duelo entre Bologna y Parma. El partido se jugará en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el domingo 8 de febrero a las 06:30 horas. Será arbitrado por Giuseppe Collu.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de febrero de 2026, 12:58 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Bologna y Parma correspondiente a la fecha 24 se disputará en el estadio Stadio Renato Dall'Ara desde las 06:30 horas, el domingo 8 de febrero.

Así llegan Bologna y Parma

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Milan. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

A Parma no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 4 ante Juventus. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

Fútbol

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Fútbol

Liverpool vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Fútbol

Brighton and Hove vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Fútbol

Barcelona vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Bologna.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 30 puntos (8 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Giuseppe Collu.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
10Bologna30238692
16Parma23235810-15

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Torino: 15 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 26: vs Udinese: 23 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Hellas Verona: 15 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Milan: 22 de febrero - 12:00 horas
  • Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Parma, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

Más de Fútbol

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Juventus vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Sassuolo vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Lecce vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Bologna vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Liverpool vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Brighton and Hove vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Barcelona vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Sevilla vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Noticias Destacadas