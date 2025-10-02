Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Bologna vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Serie A

En la previa de Bologna vs Pisa, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 5 de octubre desde las 08:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

DataFactory .

2 de octubre de 2025, 4:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Pisa visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Pisa

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de empatar ante Lecce por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Pisa acabó en empate por 0-0 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Hasta el momento, Bologna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

El anfitrión está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
9Bologna752120
18Pisa25023-3

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas
  • Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas

Horario Bologna y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Importante presentadora de ‘La casa de los famosos’ abandonaría la temporada tres; polémico reemplazo ya estaría en la mira

2. Kylian Mbappé no se aguantó: esto dijo tras la derrota del Barcelona contra PSG

3. Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

4. Pico y placa en Cali: así rota la medida para este viernes 3 de octubre; evite multas

5. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.