Bologna vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Serie A

El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Pisa visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Pisa

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de empatar ante Lecce por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Pisa acabó en empate por 0-0 ante Fiorentina. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.

Hasta el momento, Bologna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

El anfitrión está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 9 Bologna 7 5 2 1 2 0 18 Pisa 2 5 0 2 3 -3

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas

Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas

Horario Bologna y Pisa, según país