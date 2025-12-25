Fútbol - Italia - Serie A

Bologna vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

La previa del choque de Bologna ante Sassuolo, a disputarse en el estadio Stadio Renato Dall'Ara el domingo 28 de diciembre desde las 12:00 horas. El árbitro será Juan Sacchi.

25 de diciembre de 2025, 11:55 a. m.
Bologna recibirá a Sassuolo, en el marco de la fecha 17 de la Serie A, el próximo domingo 28 de diciembre a partir de las 12:00 horas, en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Sassuolo

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Juventus. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de perder contra Torino por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 8.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y el marcador favoreció a Bologna con un marcador de 4-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (6 PG - 3 PE - 7 PP).

Juan Sacchi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3315110420
2Milan321595111
3Napoli311510149
6Bologna251574410
10Sassuolo21166371

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Atalanta: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Como 1907: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Hellas Verona: 15 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Fiorentina: 18 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 06:30 horas

Horario Bologna y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

