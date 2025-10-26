Fútbol - Italia - Serie A
Bologna vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Serie A
En la previa de Bologna vs Torino, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 29 de octubre desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.
El próximo miércoles 29 de octubre, a partir de las 14:45 horas, Torino visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A.
Así llegan Bologna y Torino
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna viene de empatar ante Fiorentina por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 3 goles marcados y 10 en el arco rival.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
El anterior partido jugado por Torino acabó en empate por - ante Genoa. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.
Hasta el momento, Bologna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se quedó con la victoria por 3 a 2.
El anfitrión está en el quinto puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|3
|Roma
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|5
|Bologna
|13
|7
|4
|1
|2
|6
|14
|Torino
|8
|7
|2
|2
|3
|-7
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 14:45 horas
Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 9: vs Bologna: 29 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Pisa: 2 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 06:30 horas
Horario Bologna y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas