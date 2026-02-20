Fútbol - Italia - Serie A

Bologna vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

En la previa de Bologna vs Udinese, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 23 de febrero desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Matteo Marcenaro.

20 de febrero de 2026, 9:42 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 23 de febrero, a partir de las 14:45 horas, Udinese visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Udinese

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Torino por 2 a 1.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Sassuolo. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Bologna se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está en el octavo puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (9 PG - 5 PE - 11 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Matteo Marcenaro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6125201439
2Milan5425159122
3Napoli5025155513
8Bologna332596102
11Udinese32259511-10

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Pisa: 2 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 27: vs Fiorentina: 2 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Udinese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

