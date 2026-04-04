Boston River vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Sudamericana

A partir de las 19:30 horas el próximo martes 7 de abril, São Paulo visita a Boston River en el estadio Centenario, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Sudamericana.

Últimos resultados de Boston River en partidos de la Copa Sudamericana

Boston River ganó el encuentro previo ante Racing (U) por 1-0.

Leandro Rey Hilfer es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Boston River en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo C - Fecha 2: vs Millonarios: 15 de abril - 21:00 horas

Grupo C - Fecha 3: vs O'Higgins: 28 de abril - 21:00 horas

Grupo C - Fecha 4: vs Millonarios: 7 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 5: vs O'Higgins: 20 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 6: vs São Paulo: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de São Paulo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo C - Fecha 2: vs O'Higgins: 14 de abril - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 3: vs Millonarios: 28 de abril - 19:30 horas

Grupo C - Fecha 4: vs O'Higgins: 7 de mayo - 17:00 horas

Grupo C - Fecha 5: vs Millonarios: 19 de mayo - 19:30 horas

Grupo C - Fecha 6: vs Boston River: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Boston River y São Paulo, según país