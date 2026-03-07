Botafogo vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Tras un empate en la ida, Botafogo y Barcelona definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Engenhão desde las 19:30 horas.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminaron igualando en 1.

Horario Botafogo y Barcelona, según país