Botafogo vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Botafogo vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el Engenhão el martes 10 de marzo, comenzará a las 19:30 horas.

7 de marzo de 2026, 6:47 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Tras un empate en la ida, Botafogo y Barcelona definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Engenhão desde las 19:30 horas.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminaron igualando en 1.

Horario Botafogo y Barcelona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El delantero #07 de Juventud, Agustín Alaniz (izq.), y el mediocampista #16 de Independiente Medellín, Halam Loboa, disputan el balón durante el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores entre Juventud de Uruguay e Independiente Medellín de Colombia, en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, el 5 de marzo de 2026. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

Un descuido defensivo le costó la victoria al Medellín por Copa Libertadores

