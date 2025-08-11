Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Botafogo vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Botafogo y Liga de Quito se miden en el estadio el Engenhão el jueves 14 de agosto a las 17:00 horas y Wilmar Roldán Pérez es el elegido para dirigir el partido.

11 de agosto de 2025, 11:55 a. m.