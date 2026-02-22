Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Nacional llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Tercera Fase, mientras que Botafogo no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 25 de febrero se enfrenten en el Engenhão. El partido por la llave 5 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:30 horas.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Nacional Potosí quien ganó 1 a 0.
Horario Botafogo y Nacional Potosí, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas