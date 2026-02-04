Fútbol - Inglaterra - Premier League

Bournemouth vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Bournemouth y Aston Villa se miden en el Vitality Stadium el sábado 7 de febrero a las 10:00 horas y Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

DataFactory .

4 de febrero de 2026, 12:40 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 25 de la Premier League, Aston Villa y Bournemouth se enfrentan el sábado 7 de febrero desde las 10:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Aston Villa

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Wolverhampton con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 8 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Brentford. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 3.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 46 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (14 PG - 4 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
4Manchester United412411858
12Bournemouth3324897-3

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 30: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Noticias Destacadas