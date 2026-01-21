Fútbol - Inglaterra - Premier League

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Bournemouth y Liverpool se miden en el Vitality Stadium el sábado 24 de enero a las 12:30 horas y Michael Salisbury es el elegido para dirigir el partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de enero de 2026, 1:14 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 23 de la Premier League, Liverpool y Bournemouth se enfrentan el sábado 24 de enero desde las 12:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Liverpool

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 1 frente a Brighton and Hove en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 12 goles y sumó 9 a favor.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Liverpool finalizó con un empate 1-1 ante Burnley. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 empates. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 4 tantos.

Fútbol

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fútbol

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 4 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 27 puntos (6 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 6 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Salisbury, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
4Liverpool362210664
15Bournemouth2722697-6

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 07:30 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 10:00 horas

Horario Bournemouth y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Más de Fútbol

Como 1907 vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Lecce vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Burnley vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Bournemouth vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Fulham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Manchester City vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales

Abren convocatoria para niños y jóvenes que buscan formarse como futbolistas profesionales con proyección internacional

Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Noticias Destacadas