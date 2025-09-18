Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Bournemouth vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Bournemouth y Newcastle United se miden en el Vitality Stadium el domingo 21 de septiembre a las 08:00 horas y Robert Jones es el elegido para dirigir el partido.

DataFactory .

18 de septiembre de 2025, 1:26 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 de la Premier League, Newcastle United y Bournemouth se enfrentan el domingo 21 de septiembre desde las 08:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Newcastle United

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Brighton and Hove con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United venció 1-0 a Wolverhampton en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Bournemouth cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias. Newcastle United no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 4.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Robert Jones, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
4Bournemouth943011
10Newcastle United541210

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 7: vs Nottingham Forest: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Fulham: 25 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

