Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Por la fecha 28 de la Premier League, Sunderland y Bournemouth se enfrentan el sábado 28 de febrero desde las 07:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Sunderland

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 0 frente a West Ham United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y empató 1. Recibió 4 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Fulham. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 10.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 9 PP).

El encuentro será supervisado por Jarred Gillett, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 8 Bournemouth 38 27 9 11 7 -2 12 Sunderland 36 27 9 9 9 -5

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Brentford: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas

Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Sunderland, según país