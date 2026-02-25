Fútbol - Inglaterra - Premier League

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Bournemouth y Sunderland se miden en el Vitality Stadium el sábado 28 de febrero a las 07:30 horas y Jarred Gillett es el elegido para dirigir el partido.

25 de febrero de 2026, 10:11 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 28 de la Premier League, Sunderland y Bournemouth se enfrentan el sábado 28 de febrero desde las 07:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Sunderland

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 0 frente a West Ham United en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y empató 1. Recibió 4 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Fulham. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 10.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 9 PP).

El encuentro será supervisado por Jarred Gillett, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa5127156610
8Bournemouth38279117-2
12Sunderland3627999-5

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Brentford: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Leeds United: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Brighton and Hove: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

Noticias Destacadas