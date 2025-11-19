Bournemouth vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Por la fecha 12 de la Premier League, West Ham United y Bournemouth se enfrentan el sábado 22 de noviembre desde las 10:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y West Ham United

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Aston Villa en el Villa Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United venció 3-2 a Burnley en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 9 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 4 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Bramall, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 9 Bournemouth 18 11 5 3 3 -1 18 West Ham United 10 11 3 1 7 -10

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 10:00 horas

Horario Bournemouth y West Ham United, según país