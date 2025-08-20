Bournemouth vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Por la fecha 2 de la Premier League, Wolverhampton y Bournemouth se enfrentan el sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Wolverhampton

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Liverpool en el Anfield.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este partido con una derrota por 0 a 4 ante Manchester City.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (1 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Bramall, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 16 Bournemouth 0 1 0 0 1 -2 20 Wolverhampton 0 1 0 0 1 -4

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Tottenham: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Everton: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Newcastle United: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Wolverhampton, según país