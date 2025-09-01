Suscribirse

Brasil vs Chile: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Brasil y Chile se enfrentan. El duelo se jugará el jueves 4 de septiembre desde las 19:30 horas.

1 de septiembre de 2025, 12:12 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brasil y Chile se disputará el próximo jueves 4 de septiembre por la fecha 17 , a partir de las 19:30 horas en el estadio .

Así llegan Brasil y Chile

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Brasil en partidos

Brasil ganó por 1-0 el juego pasado ante Paraguay. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile cayó 0 a 2 ante Bolivia. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Brasil lo ganó por 1 a 2.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Argentina3516112319
2Ecuador25167728
3Brasil25167455
4Uruguay24166647
10Chile10162410-15

Próximo partido de Brasil en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Bolivia: 9 de septiembre - 18:30 horas

Próximo partido de Chile en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Uruguay: 9 de septiembre - 18:30 horas

Horario Brasil y Chile, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

