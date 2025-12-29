Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

El juego entre Brentford y Tottenham se disputará el próximo jueves 1 de enero por la fecha 19 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Tottenham

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford ganó por 4-1 el juego pasado ante Bournemouth. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Tottenham derrotó 1-0 a Crystal Palace. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Tottenham lo ganó por 2 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrew Madley.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 42 18 13 3 2 22 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 10 8 Brentford 26 18 8 2 8 2 11 Tottenham 25 18 7 4 7 4

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 11:30 horas

Horario Brentford y Tottenham, según país