Brentford se enfrentará a Aston Villa por la fecha 24

Por la fecha 24 de la Premier League, Brentford y Aston Villa se enfrentan el domingo 1 de febrero desde las 09:00 horas, en el estadio Villa Park.
Así llegan Aston Villa y Brentford
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa viene de ganar en su encuentro anterior a Newcastle United con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 6 a favor.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Nottingham Forest. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 6.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el tercer puesto con 46 puntos (14 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (10 PG - 3 PE - 10 PP).
El encuentro será supervisado por Tim Robinson, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|23
|15
|5
|3
|25
|2
|Manchester City
|46
|23
|14
|4
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|23
|14
|4
|5
|10
|4
|Manchester United
|38
|23
|10
|8
|5
|7
|8
|Brentford
|33
|23
|10
|3
|10
|3
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 25: vs Bournemouth: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Brighton and Hove: 11 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 18:00 horas
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 29: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Horario Aston Villa y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas