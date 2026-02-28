Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Por la fecha 29 de la Premier League, Brentford y Bournemouth se enfrentan el martes 3 de marzo desde las 14:30 horas, en el Vitality Stadium.
Así llegan Bournemouth y Brentford
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth terminó con un empate en frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
En la fecha pasada, Brentford finalizó con un empate - ante Burnley. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 5 tantos.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.
El anfitrión está en el octavo puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (12 PG - 4 PE - 11 PP).
El encuentro será supervisado por Craig Pawson, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|28
|15
|6
|7
|8
|7
|Brentford
|40
|27
|12
|4
|11
|3
|8
|Bournemouth
|38
|27
|9
|11
|7
|-2
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Brentford: 3 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 10:00 horas
- Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario Bournemouth y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas