Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Bournemouth y Brentford se miden en el Vitality Stadium el martes 3 de marzo a las 14:30 horas y Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de febrero de 2026, 9:15 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 29 de la Premier League, Brentford y Bournemouth se enfrentan el martes 3 de marzo desde las 14:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Brentford

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Brentford finalizó con un empate - ante Burnley. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 5 tantos.

Fútbol

Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

Fútbol

Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Fútbol

Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

Fútbol

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Fútbol

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Fútbol

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Fútbol

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El anfitrión está en el octavo puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (12 PG - 4 PE - 11 PP).

El encuentro será supervisado por Craig Pawson, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa512815678
7Brentford4027124113
8Bournemouth38279117-2

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Brentford: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Brentford, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Más de Fútbol

Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

Por la fecha 29 se enfrentarán Everton y Burnley

Se enfrentan Leeds United y Sunderland por la fecha 29

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

Pisa y Bologna se encuentran en la fecha 27

Orsomarso y Envigado se encuentran en la fecha 7

Noticias Destacadas