Brentford se enfrentará a Bournemouth por la fecha 29

Por la fecha 29 de la Premier League, Brentford y Bournemouth se enfrentan el martes 3 de marzo desde las 14:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Brentford

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en frente a Sunderland en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 2 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Brentford finalizó con un empate - ante Burnley. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 5 tantos.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El anfitrión está en el octavo puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (12 PG - 4 PE - 11 PP).

El encuentro será supervisado por Craig Pawson, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 7 Brentford 40 27 12 4 11 3 8 Bournemouth 38 27 9 11 7 -2

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Brentford: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 15:00 horas

Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Brentford, según país