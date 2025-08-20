Brentford vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League se jugará el próximo sábado 23 de agosto a las 09:00 horas.

Así llegan Brentford y Aston Villa

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Nottingham Forest.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Newcastle United..

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 10 Aston Villa 1 1 0 1 0 0 17 Brentford 0 1 0 0 1 -2

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Sunderland: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Chelsea: 13 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 7: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Crystal Palace: 29 de agosto - 14:00 horas

Fecha 4: vs Everton: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Aston Villa, según país