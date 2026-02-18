Brentford vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

El juego entre Brentford y Brighton and Hove se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 27 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Gtech Community Stadium.

Así llegan Brentford y Brighton and Hove

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Arsenal. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove cayó 0 a 1 ante Aston Villa. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove lo ganó por 2 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 40 puntos (12 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 10 PE - 9 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 57 26 17 6 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 7 Brentford 40 26 12 4 10 5 14 Brighton and Hove 31 26 7 10 9 0

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 15:00 horas

Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Nottingham Forest: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 07:30 horas

Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Brighton and Hove, según país