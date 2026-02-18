Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Brentford y Brighton and Hove se enfrentan en el Gtech Community Stadium, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará el sábado 21 de febrero desde las 10:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

18 de febrero de 2026, 9:28 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brentford y Brighton and Hove se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 27 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Gtech Community Stadium.

Así llegan Brentford y Brighton and Hove

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Arsenal. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove cayó 0 a 1 ante Aston Villa. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Fútbol

Juventus vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Cagliari vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Manchester City vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Chelsea vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

Aston Villa vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove lo ganó por 2 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 40 puntos (12 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 10 PE - 9 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5726176332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
7Brentford4026124105
14Brighton and Hove312671090

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Nottingham Forest: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Juventus vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Cagliari vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Manchester City vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Chelsea vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Aston Villa vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

West Ham United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Atlético FC vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Athletic Bilbao vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Noticias Destacadas