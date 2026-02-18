Brentford vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

El juego entre Brentford y Brighton and Hove se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 27 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Gtech Community Stadium.
Así llegan Brentford y Brighton and Hove
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Arsenal. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove cayó 0 a 1 ante Aston Villa. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove lo ganó por 2 a 1.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 40 puntos (12 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 10 PE - 9 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|57
|26
|17
|6
|3
|32
|2
|Manchester City
|53
|26
|16
|5
|5
|30
|3
|Aston Villa
|50
|26
|15
|5
|6
|10
|7
|Brentford
|40
|26
|12
|4
|10
|5
|14
|Brighton and Hove
|31
|26
|7
|10
|9
|0
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 28: vs Nottingham Forest: 1 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 10:00 horas
- Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 07:30 horas
- Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Horario Brentford y Brighton and Hove, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas