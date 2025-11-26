Fútbol - Inglaterra - Premier League
Brentford vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League
Brentford y Burnley se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Samuel Barrott. El duelo se jugará el sábado 29 de noviembre desde las 10:00 horas.
El juego entre Brentford y Burnley se disputará el próximo sábado 29 de noviembre por la fecha 13 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio Griffin Park.
Así llegan Brentford y Burnley
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford busca levantarse de su derrota ante Brighton and Hove en el American Express Community. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles marcados y con 7 en su arco.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley cayó 0 a 2 ante Chelsea. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 7 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Burnley lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 8 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|3
|Manchester City
|22
|12
|7
|1
|4
|14
|13
|Brentford
|16
|12
|5
|1
|6
|-1
|19
|Burnley
|10
|12
|3
|1
|8
|-10
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 10:00 horas
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 10:00 horas
Horario Brentford y Burnley, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas