Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Brentford y Burnley se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Samuel Barrott. El duelo se jugará el sábado 29 de noviembre desde las 10:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

26 de noviembre de 2025, 1:13 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brentford y Burnley se disputará el próximo sábado 29 de noviembre por la fecha 13 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Burnley

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford busca levantarse de su derrota ante Brighton and Hove en el American Express Community. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley cayó 0 a 2 ante Chelsea. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 7 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Burnley lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
13Brentford1612516-1
19Burnley1012318-10

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 10:00 horas

Horario Brentford y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

2. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

3. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

4. Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves 27 de noviembre; evite multas

5. Concejal Sandra Forero alerta sobre fuerte impacto para la vivienda en el presupuesto de Bogotá para 2026

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.