Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Brentford y Leeds United se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de John Brooks. El duelo se jugará el domingo 14 de diciembre desde las 11:30 horas.

11 de diciembre de 2025, 12:55 p. m.
El juego entre Brentford y Leeds United se disputará el próximo domingo 14 de diciembre por la fecha 16 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Leeds United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford busca levantarse de su derrota ante Tottenham en el Wembley Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Leeds United finalizó en empate por 3-3 ante Liverpool. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 10 goles y le han marcado 12.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (6 PG - 1 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será John Brooks.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
14Brentford1915618-3
16Leeds United1515438-10

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Crystal Palace: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas

Horario Brentford y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

