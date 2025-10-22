Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Brentford y Liverpool, que se jugará el sábado 25 de octubre desde las 14:00 horas en el estadio Griffin Park. Dirige Simon Hooper.

DataFactory .

22 de octubre de 2025, 2:24 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Liverpool y Brentford se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo sábado 25 de octubre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Liverpool

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford venció por 2-0 a West Ham United. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool perdió ante Manchester United por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 7.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (5 PG - 3 PP).

Simon Hooper fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
4Bournemouth1584313
13Brentford108314-1

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Crystal Palace: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 14:30 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Manchester City: 9 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 15:15 horas

Horario Brentford y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

