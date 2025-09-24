Suscribirse

Brentford vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Premier League

Brentford y Manchester United se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Craig Pawson. El duelo se jugará el sábado 27 de septiembre desde las 06:30 horas.

DataFactory

24 de septiembre de 2025, 1:32 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brentford y Manchester United se disputará el próximo sábado 27 de septiembre por la fecha 6 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Manchester United

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford busca levantarse de su derrota ante Fulham en el Craven Cottage. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester United derrotó 2-1 a Chelsea. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 8 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford lo ganó por 4 a 3.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1555006
2Arsenal1053118
3Tottenham1053117
11Manchester United75212-2
17Brentford45113-4

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 7: vs Manchester City: 5 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

