Fútbol - Inglaterra - Premier League
Brentford vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League
Brentford y Newcastle United se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Stuart Attwell. El duelo se jugará el domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas.
El juego entre Brentford y Newcastle United se disputará el próximo domingo 9 de noviembre por la fecha 11 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Griffin Park.
Así llegan Brentford y Newcastle United
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford busca levantarse de su derrota ante Crystal Palace en el Selhurst Park. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 6 en su arco.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United cayó 1 a 3 ante West Ham United. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 4 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|25
|10
|8
|1
|1
|15
|2
|Manchester City
|19
|10
|6
|1
|3
|12
|3
|Liverpool
|18
|10
|6
|0
|4
|4
|12
|Brentford
|13
|10
|4
|1
|5
|-2
|13
|Newcastle United
|12
|10
|3
|3
|4
|-1
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 11:30 horas
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 09:00 horas
Horario Brentford y Newcastle United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas