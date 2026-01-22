Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Brentford vs Nottingham Forest, que se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo domingo 25 de enero a las 09:00 horas. Samuel Barrott será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de enero de 2026, 1:12 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan Brentford y Nottingham Forest

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Chelsea. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Arsenal. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 8 en contra.

Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Fútbol

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Fútbol

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Nottingham Forest resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 33 puntos (10 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 12 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
7Brentford332210395
17Nottingham Forest22226412-13

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 10:00 horas

Horario Brentford y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Más de Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Noticias Destacadas