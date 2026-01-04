Brentford vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 7 de enero a las 14:30 horas.

Así llegan Brentford y Sunderland

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford consiguió sólo un punto en su último partido frente a Everton, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 2 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 2 goles y ha recibido 1 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo puesto con 27 puntos (8 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Matthew Donohue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 3 Manchester City 41 19 13 2 4 26 7 Sunderland 29 19 7 8 4 2 10 Brentford 27 19 8 3 8 2

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 12:30 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 07:30 horas

Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 15:00 horas

Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 10:00 horas

Horario Brentford y Sunderland, según país