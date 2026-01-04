Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Brentford vs Sunderland, que se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo miércoles 7 de enero a las 14:30 horas. Matthew Donohue será el árbitro del partido.

4 de enero de 2026, 11:49 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League se jugará el próximo miércoles 7 de enero a las 14:30 horas.

Así llegan Brentford y Sunderland

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford consiguió sólo un punto en su último partido frente a Everton, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 2 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 empates. Ha convertido 2 goles y ha recibido 1 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo puesto con 27 puntos (8 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Matthew Donohue.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4820153226
2Aston Villa422013349
3Manchester City4119132426
7Sunderland29197842
10Brentford27198382

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Nottingham Forest: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Aston Villa: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Newcastle United: 7 de febrero - 12:30 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 10:00 horas

Horario Brentford y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

