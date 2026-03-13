Brentford vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

El juego entre Brentford y Wolverhampton se disputará el próximo lunes 16 de marzo por la fecha 30 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el Gtech Community Stadium.

Así llegan Brentford y Wolverhampton

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Bournemouth. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Wolverhampton finalizó en empate por 2-2 ante Arsenal. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 6 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford lo ganó por 0 a 2.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 44 puntos (13 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 20 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 67 30 20 7 3 37 2 Manchester City 60 29 18 6 5 32 3 Manchester United 51 29 14 9 6 11 7 Brentford 44 29 13 5 11 4 20 Wolverhampton 16 30 3 7 20 -30

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas

Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Wolverhampton, según país