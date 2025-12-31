Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brighton and Hove recibirá a Burnley por la fecha 20

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Burnley, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo sábado 3 de enero a las 10:00 horas. Tim Robinson será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

31 de diciembre de 2025, 11:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League se jugará el próximo sábado 3 de enero a las 10:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Burnley

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Boleyn Ground.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a West Ham United, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer en su estadio ante Newcastle United por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

Fútbol

Roma enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

Fútbol

Genoa tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pisa

Fútbol

Como 1907 y Udinese se miden por la fecha 18

Fútbol

Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Fútbol

Sassuolo recibirá a Parma por la fecha 18

Fútbol

Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

Fútbol

Arsenal va en busca del triunfo ante Bournemouth para mantenerse en la cima

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 13 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Tim Robinson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
14Brighton and Hove25196761
19Burnley12193313-17

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 10:00 horas

Horario Brighton and Hove y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Roma enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

Genoa tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pisa

Como 1907 y Udinese se miden por la fecha 18

Juventus pretende extender su racha positiva ante Lecce

Sassuolo recibirá a Parma por la fecha 18

Brighton and Hove recibirá a Burnley por la fecha 20

Nottingham Forest luchará por vencer su racha negativa frente a Aston Villa

Arsenal va en busca del triunfo ante Bournemouth para mantenerse en la cima

Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20

Getafe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rayo Vallecano

Noticias Destacadas