Brighton and Hove recibirá a Burnley por la fecha 20

El duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League se jugará el próximo sábado 3 de enero a las 10:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Burnley

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Boleyn Ground.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a West Ham United, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer en su estadio ante Newcastle United por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 9 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 13 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Tim Robinson.

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas

Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 15:00 horas

Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 10:00 horas

