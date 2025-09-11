Suscribirse

Brighton and Hove se enfrentará a Bournemouth por la fecha 4

Bournemouth y Brighton and Hove se miden en el Vitality Stadium el sábado 13 de septiembre a las 09:00 horas y Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.

11 de septiembre de 2025, 1:35 p. m.
Por la fecha 4 de la Premier League, Brighton and Hove y Bournemouth se enfrentan el sábado 13 de septiembre desde las 09:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Brighton and Hove

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Tottenham con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 1, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove venció 2-1 a Manchester City en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Peter Bankes, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool933004
2Chelsea732106
3Arsenal632015
7Bournemouth632010
11Brighton and Hove43111-1

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Nottingham Forest: 26 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 11:30 horas

Horario Bournemouth y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

