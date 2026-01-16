Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brighton and Hove vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Brighton and Hove y Bournemouth se enfrentan en el estadio The Amex, con el arbitraje de Paul Tierney. El duelo se jugará el lunes 19 de enero desde las 15:00 horas.

16 de enero de 2026, 12:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brighton and Hove y Bournemouth se disputará el próximo lunes 19 de enero por la fecha 22 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Bournemouth

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brighton and Hove se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Manchester City. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Bournemouth derrotó 3-2 a Tottenham. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 12 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 29 puntos (7 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (6 PG - 8 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Paul Tierney.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4921154226
2Manchester City4321134426
3Aston Villa432113449
11Brighton and Hove29217863
15Bournemouth2621687-6

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 12:30 horas

Horario Brighton and Hove y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

