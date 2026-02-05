Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brighton and Hove vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Crystal Palace, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo domingo 8 de febrero a las 09:00 horas. Thomas Bramall será el árbitro del partido.

DataFactory .

5 de febrero de 2026, 12:49 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Premier League se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 09:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Crystal Palace

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove consiguió sólo un punto en su último partido frente a Everton, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Nottingham Forest. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 8 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 9 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Thomas Bramall.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
13Brighton and Hove312471072
15Crystal Palace2924789-4

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Burnley: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Wolverhampton: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

