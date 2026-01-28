Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brighton and Hove vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Brighton and Hove y Everton se enfrentan en el estadio The Amex, con el arbitraje de Chris Kavanagh. El duelo se jugará el sábado 31 de enero desde las 10:00 horas.

DataFactory .

28 de enero de 2026, 1:31 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brighton and Hove y Everton se disputará el próximo sábado 31 de enero por la fecha 24 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Everton

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove busca levantarse de su derrota ante Fulham en el Craven Cottage. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 3, con 7 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Everton finalizó en empate por 1-1 ante Leeds United. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 7 goles y le han marcado 6.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Everton lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 30 puntos (7 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
10Everton3323968-1
12Brighton and Hove30237972

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Fulham: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Bournemouth: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

