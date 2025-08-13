Fútbol - Inglaterra - Premier League
Brighton and Hove vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League
Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Fulham, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo sábado 16 de agosto a las 09:00 horas. Samuel Barrott será el árbitro del partido.
En la primera jornada de la Premier League, Brighton recibe a Fulham el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 09:00 horas en el estadio The Amex.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove resultó vencedor por 2 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es Samuel Barrott.
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs Everton: 24 de agosto - 08:00 horas
- Fecha 3: vs Manchester City: 31 de agosto - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs Manchester United: 24 de agosto - 10:30 horas
- Fecha 3: vs Chelsea: 30 de agosto - 06:30 horas
- Fecha 4: vs Leeds United: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Brentford: 20 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 09:00 horas
Horario Brighton and Hove y Fulham, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas