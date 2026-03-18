Brighton and Hove vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 31 de la Premier League se jugará el próximo sábado 21 de marzo a las 07:30 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Liverpool

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove derrotó por 1 a 0 a Sunderland en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 9 goles y ha recibido 5 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 40 puntos (10 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 49 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (14 PG - 7 PE - 9 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Darren England.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 54 30 15 9 6 13 5 Liverpool 49 30 14 7 9 9 12 Brighton and Hove 40 30 10 10 10 3

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Burnley: 11 de abril - 09:00 horas

Fecha 33: vs Tottenham: 18 de abril - 11:30 horas

Fecha 34: vs Chelsea: 26 de abril - 10:30 horas

Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Fulham: 11 de abril - 11:30 horas

Fecha 33: vs Everton: 19 de abril - 08:00 horas

Fecha 34: vs Crystal Palace: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Liverpool, según país