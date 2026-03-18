Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brighton and Hove vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Liverpool, que se enfrentarán en The Amex el próximo sábado 21 de marzo a las 07:30 horas. Darren England será el árbitro del partido.

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18 de marzo de 2026, 9:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 31 de la Premier League se jugará el próximo sábado 21 de marzo a las 07:30 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Liverpool

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove derrotó por 1 a 0 a Sunderland en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 9 goles y ha recibido 5 en contra.

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Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 40 puntos (10 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 49 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (14 PG - 7 PE - 9 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7031217339
2Manchester City6130187532
3Manchester United5430159613
5Liverpool493014799
12Brighton and Hove40301010103

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 32: vs Burnley: 11 de abril - 09:00 horas
  • Fecha 33: vs Tottenham: 18 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Chelsea: 26 de abril - 10:30 horas
  • Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 32: vs Fulham: 11 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 33: vs Everton: 19 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 34: vs Crystal Palace: 25 de abril - 09:00 horas
  • Fecha 35: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas