Brighton and Hove vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 31 de la Premier League se jugará el próximo sábado 21 de marzo a las 07:30 horas.
Así llegan Brighton and Hove y Liverpool
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove derrotó por 1 a 0 a Sunderland en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Tottenham. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 9 goles y ha recibido 5 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool resultó vencedor por 2 a 0.
El local está en el décimo segundo puesto con 40 puntos (10 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 49 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (14 PG - 7 PE - 9 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Darren England.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|54
|30
|15
|9
|6
|13
|5
|Liverpool
|49
|30
|14
|7
|9
|9
|12
|Brighton and Hove
|40
|30
|10
|10
|10
|3
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Burnley: 11 de abril - 09:00 horas
- Fecha 33: vs Tottenham: 18 de abril - 11:30 horas
- Fecha 34: vs Chelsea: 26 de abril - 10:30 horas
- Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Fulham: 11 de abril - 11:30 horas
- Fecha 33: vs Everton: 19 de abril - 08:00 horas
- Fecha 34: vs Crystal Palace: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Horario Brighton and Hove y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
- Colombia y Perú: 07:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
- Venezuela: 08:30 horas