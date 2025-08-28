Brighton and Hove vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

El juego entre Brighton and Hove y Manchester City se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 08:00 horas en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Manchester City

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove busca levantarse de su derrota ante Everton en el Goodison Park.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City cayó 0 a 2 ante Tottenham.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

Para Manchester City se avecina una jornada especial cuando se mida en el Derbi de Manchester ante Manchester United. El encuentro se disputará el 14 de septiembre, a partir de las 10:30 horas en el estadio Etihad Stadium.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 6 Manchester City 3 2 1 0 1 2 18 Brighton and Hove 1 2 0 1 1 -2

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 10:30 horas

Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 09:00 horas

Horario Brighton and Hove y Manchester City, según país