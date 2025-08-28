Suscribirse

Brighton and Hove vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Brighton and Hove y Manchester City se enfrentan en el estadio The Amex, con el arbitraje de Darren England. El duelo se jugará el domingo 31 de agosto desde las 08:00 horas.

28 de agosto de 2025, 1:39 p. m.
El juego entre Brighton and Hove y Manchester City se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 08:00 horas en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Manchester City

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove busca levantarse de su derrota ante Everton en el Goodison Park.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City cayó 0 a 2 ante Tottenham.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

Para Manchester City se avecina una jornada especial cuando se mida en el Derbi de Manchester ante Manchester United. El encuentro se disputará el 14 de septiembre, a partir de las 10:30 horas en el estadio Etihad Stadium.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
6Manchester City321012
18Brighton and Hove12011-2

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 09:00 horas

Horario Brighton and Hove y Manchester City, según país

  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

