Brighton and Hove vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 17 de la Premier League se jugará el próximo sábado 20 de diciembre a las 10:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Sunderland

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Liverpool. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Newcastle United. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

El local está en el décimo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Darren England.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 36 16 11 3 2 20 2 Manchester City 34 16 11 1 4 22 3 Aston Villa 33 16 10 3 3 8 8 Sunderland 26 16 7 5 4 2 10 Brighton and Hove 23 16 6 5 5 2

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 10:00 horas

Horario Brighton and Hove y Sunderland, según país