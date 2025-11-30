Burnley quiere cortar su racha negativa frente a Crystal Palace

Crystal Palace y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo miércoles 3 de diciembre desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Crystal Palace

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 1 a 3 frente a Brentford. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 12 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace igualó - ante Manchester United en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 1 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Crystal Palace se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 2 PP).

Thomas Kirk fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Manchester City 25 13 8 1 4 15 3 Chelsea 23 12 7 2 3 12 6 Crystal Palace 20 12 5 5 2 7 19 Burnley 10 13 3 1 9 -12

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 14:30 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas

Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 11:30 horas

Horario Burnley y Crystal Palace, según país