Fútbol - Inglaterra - Premier League
Burnley quiere cortar su racha negativa frente a Crystal Palace
Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Crystal Palace, que se jugará el miércoles 3 de diciembre desde las 14:30 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Thomas Kirk.
Crystal Palace y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo miércoles 3 de diciembre desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Premier League.
Así llegan Burnley y Crystal Palace
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley viene de caer por 1 a 3 frente a Brentford. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 12 goles en contra y con 6 en el arco contrario.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace igualó - ante Manchester United en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 1 en contra.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Crystal Palace se llevó la victoria por 3 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 2 PP).
Thomas Kirk fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Manchester City
|25
|13
|8
|1
|4
|15
|3
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|6
|Crystal Palace
|20
|12
|5
|5
|2
|7
|19
|Burnley
|10
|13
|3
|1
|9
|-12
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 14:30 horas
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 11:30 horas
Horario Burnley y Crystal Palace, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas