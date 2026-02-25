Fútbol - Inglaterra - Premier League

Burnley vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Brentford, que se jugará el sábado 28 de febrero desde las 10:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Samuel Barrott.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 10:02 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Brentford y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 28 de febrero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Brentford

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley igualó 1-1 frente a Chelsea. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 10 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford perdió ante Brighton and Hove por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 7.

Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 19 puntos (4 PG - 7 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 40 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (12 PG - 4 PE - 11 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa5127156610
7Brentford4027124113
19Burnley19274716-23

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Everton: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Brentford, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Leeds United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Noticias Destacadas