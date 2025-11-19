Burnley vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Chelsea y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 22 de noviembre desde las 07:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Chelsea

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 2 a 3 frente a West Ham United. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de un triunfo 3 a 0 frente a Wolverhampton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 3 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 3 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 4 Sunderland 19 11 5 4 2 4 17 Burnley 10 11 3 1 7 -8

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 07:30 horas

Horario Burnley y Chelsea, según país