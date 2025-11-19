Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Burnley vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Chelsea, que se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 07:30 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Peter Bankes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de noviembre de 2025, 12:23 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Chelsea y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 22 de noviembre desde las 07:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Chelsea

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 2 a 3 frente a West Ham United. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de un triunfo 3 a 0 frente a Wolverhampton. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 3 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 3 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
4Sunderland19115424
17Burnley1011317-8

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Everton: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Newcastle United: 20 de diciembre - 07:30 horas

Horario Burnley y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exclusivo: expareja de Miguel Ángel del Río rompe su silencio y lo acusa de un entrampamiento, estafa, violencia física y corrupción

2. Protesta en La Calera: estos son los puntos de concentración por manifestaciones de este miércoles 19 de noviembre

3. Así están las cuentas en la Cámara que podrían dejar en la cuerda floja al Mindefensa tras moción de censura en su contra

4. Resultado Lotería del Huila: los números ganadores del 18 de noviembre 2025

5. Revelan video del instante donde se lesionó Wilmar Roldán: por eso no pitaría en cuadrangulares

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.