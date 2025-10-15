Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Burnley vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

Burnley y Leeds United se enfrentan en el estadio Turf Moor, con el arbitraje de Tim Robinson. El duelo se jugará el sábado 18 de octubre desde las 09:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

15 de octubre de 2025, 1:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Burnley y Leeds United se disputará el próximo sábado 18 de octubre por la fecha 8 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Turf Moor.

Así llegan Burnley y Leeds United

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley busca levantarse de su derrota ante Aston Villa en el Villa Park. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United cayó 1 a 2 ante Tottenham. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2021-2022, y Leeds United lo ganó por 3 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Tim Robinson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
15Leeds United87223-4
18Burnley47115-8

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Arsenal: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Brighton and Hove: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 10:00 horas

Horario Burnley y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla familia de recluso asesinado en cárcel de Barranquilla: revelan detalles impactantes de la violenta riña

2. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al amargo empate de Colombia vs. Canadá: “A parir”

3. Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

4. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 15 de octubre

5. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía acusó a alias Gabriela, señalada de entregar el arma al menor homicida

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.