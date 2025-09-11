Burnley vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

Liverpool y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo domingo 14 de septiembre desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Liverpool

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 2 a 3 frente a Manchester United. Ha ganado 1 y perdido 1 partido de las 2 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de un triunfo 1 a 0 frente a Arsenal. No querrá perder su invicto de 2 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 8 goles marcados, con 4 encajados.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Liverpool se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (3 PG).

Liverpool vivirá durante la siguiente fecha el Derbi de Merseyside junto a Everton. El duelo se celebrará en el estadio Anfield, el 20 de septiembre desde las 06:30 horas.

Michael Oliver fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 4 Tottenham 6 3 2 0 1 4 14 Burnley 3 3 1 0 2 -2

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas

Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 06:30 horas

Horario Burnley y Liverpool, según país