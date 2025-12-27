Burnley vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League se jugará el próximo martes 30 de diciembre a las 14:30 horas.

Así llegan Burnley y Newcastle United

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Vitality Stadium.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley consiguió sólo un punto en su último partido frente a Everton, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de caer en su estadio ante Manchester United por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo noveno puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Robert Jones.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 11 Newcastle United 23 18 6 5 7 0 19 Burnley 11 17 3 2 12 -15

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs Newcastle United: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Brighton and Hove: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Manchester United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Liverpool: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Crystal Palace: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 09:00 horas

Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 15:00 horas

Horario Burnley y Newcastle United, según país