Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Burnley vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Nottingham Forest, que se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Thomas Bramall.

DataFactory .

17 de septiembre de 2025, 1:10 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Nottingham Forest y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 20 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Nottingham Forest

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 1 frente a Liverpool. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest perdió ante Arsenal por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 8.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Nottingham Forest se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
15Nottingham Forest44112-4
17Burnley34103-3

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 7: vs Newcastle United: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Chelsea: 18 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hernán Torres sentencia sin pudor a las directivas de Millonarios: lanzó recado en vivo

2. Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

3. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 17 de septiembre; predicciones para los 12 signos

4. Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

5. Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.