Burnley vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Sunderland, que se jugará el sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Michael Salisbury.

DataFactory

20 de agosto de 2025, 1:23 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Sunderland y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Sunderland

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 3 frente a Tottenham.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de un triunfo 3 a 0 frente a West Ham United.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

Michael Salisbury fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
4Liverpool311002
18Burnley01001-3

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Brentford: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 7: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Sunderland, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

