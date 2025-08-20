Burnley vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Sunderland y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Sunderland

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 3 frente a Tottenham.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de un triunfo 3 a 0 frente a West Ham United.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

Michael Salisbury fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 4 Liverpool 3 1 1 0 0 2 18 Burnley 0 1 0 0 1 -3

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Brentford: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 7: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Sunderland, según país